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«Питтсбург» победил «Флориду» в серии послематчевых буллитов

«Питтсбург» победил «Флориду» в серии послематчевых буллитов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Теодор Блюгерс и Эван Родригес. Решающий буллит за Джеффом Картером. У гостей отличились Фрэнк Ватрано и Александр Барков.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Блюгерс (Летанг, Мэтисон) – 13:37' (5x5)   1:1 Ватрано (Лунделль, Райнхарт) – 16:55' (5x5)   2:1 Родригес (Цукер, Марино) – 37:53' (5x5)   2:2 Барков (Вераге, Уигар) – 42:30' (5x5)   3:2 Картер – 65:00' (ПБ)
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