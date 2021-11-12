«Питтсбург» победил «Флориду» в серии послематчевых буллитов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Теодор Блюгерс и Эван Родригес. Решающий буллит за Джеффом Картером. У гостей отличились Фрэнк Ватрано и Александр Барков.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.