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«Виннипег» обыграл «Сан-Хосе», на счету Свечникова результативная передача

«Виннипег» обыграл «Сан-Хосе», на счету Свечникова результативная передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Кайл Коннор, Нейт Шмидт, Дженсен Харкинс, Пьер-Люк Дюбуа. У гостей отличился Эндрю Кольяно. Евгений Свечников отдал результативную передачу. У Александра Барабанова коэффициент полезности «-1».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кольяно (Бёрнс) – 06:28' (5x5)   1:1 Коннор (Дюбуа, Свечников) – 11:38' (5x5)   2:1 Шмидт (Моррисси, Уилер) – 34:11' (5x5)   3:1 Харкинс (Лаури, Копп) – 39:16' (5x5)   4:1 Дюбуа (Копп, Элерс) – 59:27' (en)
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