Зак Фукале поделился эмоциями после шат-аута в дебютном матче за «Вашингтон»

В очередном матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» – «Вашингтон Кэпиталз» Зак Фукале дебютировал в НХЛ. Вратарь «Вашингтона» провёл сухой матч, отразив 21 бросок. Фукале стал первым вратарём в истории клуба, отметившимся сухим матчем в дебютной для себя игре НХЛ. Фукале поделился эмоциями после игры.
«Я потерял дар речи. Это один из величайших моментов в моей хоккейной карьере. В какую замечательную оборонительную игру мы сегодня сыграли. Мои родители поддерживали меня во все времена. Я рад, что подарил им такие эмоции. Это потрясающе», – цитирует Фукале Ян Оланд в своём «твиттере».
Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в со счётом 2:0.
В составе победителей забивали россиянин Дмитрий Орлов и Ларс Эллер. Примечательно, что в голе Орлова приняли участие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. На их счету по одной результативной передаче.
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