«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в овертайме, Тарасенко и Тренин забросили по одной шайбе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



В составе победителей забивали Мэтт Дюшейн (дубль), Люк Канин и россиянин Яков Тренин. У хозяев отличились россиянин Владимир Тарасенко и Джордан Кайру (дважды).



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.