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«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в овертайме, Тарасенко и Тренин забросили по одной шайбе

«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в овертайме, Тарасенко и Тренин забросили по одной шайбе
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Мэтт Дюшейн (дубль), Люк Канин и россиянин Яков Тренин. У хозяев отличились россиянин Владимир Тарасенко и Джордан Кайру (дважды).

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кайру (Бозак, Росен) – 12:23' (5x5)   2:0 Кайру (Парэйко, Томас) – 16:47' (5x4)   2:1 Дюшейн (Канин, Гранлунд) – 20:17' (5x5)   2:2 Канин (Дюшейн, Гранлунд) – 27:43' (5x5)   2:3 Тренин (Оливье, Гранлунд) – 44:01' (5x5)   3:3 Тарасенко (Томас, Фолк) – 48:13' (5x5)   3:4 Дюшейн (Гранлунд, Жанно) – 62:01' (3x3)
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