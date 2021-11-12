Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль обогнал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ.
На данный момент у Драйзайтля 12 заброшенных шайб в 12 встречах. Овечкин, который опустился на вторую позицию, забросил только 11 шайб, но провёл 13 матчей в текущем сезоне. На третьем месте расположился американец Кайл Коннор из «Виннипег Джетс». На счету нападающего 10 голов в 13 играх.
Каждый из трёх сегодня провёл свой матч в НХЛ. Россиянин участвовал в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0). Голов на его счету нет, но результативную передачу нападающий в свой актив записал.
Немец же сегодня сыграл против «Бостона Брюинз» (5:3). Именно дубль форварда помог команде одержать победу.
Американец сегодня отметился голом в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Его команда победила со счётом 4:1.
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