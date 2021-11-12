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Дебютная шайба Ничушкина в этом сезоне помогла «Колорадо» разгромить «Ванкувер»

Дебютная шайба Ничушкина в этом сезоне помогла «Колорадо» разгромить «Ванкувер»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:1.

В составе победителей забивали россиянин Валерий Ничушкин, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Логан О'Коннор, Даррен Хельм, Девон Тэйвз и Джей Ти Комфер. У гостей отличился Нильс Хёгландер. Примечательно, что для Ничушкина сегодняшняя заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне НХЛ. У Василия Подколзина коэффициент полезности «-2».

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В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Ничушкин (Кадри, Ньюхук) – 03:18' (5x4)   2:0 Ландеског (Макар, Рантанен) – 07:34' (5x5)   3:0 Рантанен – 11:10' (5x5)   4:0 О'Коннор (Жирар, Тэйвз) – 31:05' (5x5)   5:0 Хельм (О'Коннор) – 36:32' (4x5)   6:0 Тэйвз (Жирар) – 39:54' (5x5)   6:1 Хёгландер (Миллер) – 41:08' (5x5)   7:1 Комфер (Рантанен, Макар) – 51:49' (5x4)
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