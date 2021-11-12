Дебютная шайба Ничушкина в этом сезоне помогла «Колорадо» разгромить «Ванкувер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:1.
В составе победителей забивали россиянин Валерий Ничушкин, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Логан О'Коннор, Даррен Хельм, Девон Тэйвз и Джей Ти Комфер. У гостей отличился Нильс Хёгландер. Примечательно, что для Ничушкина сегодняшняя заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне НХЛ. У Василия Подколзина коэффициент полезности «-2».
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В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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