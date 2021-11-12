Результативная серия Макдэвида в регулярном сезоне НХЛ достигла 12 матчей

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:3. Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден».



В составе победителей голевой передачей отметился нападающий Коннор Макдэвид. Результативная серия 24-летнего канадца достигла 12 матчей. В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 12 играх, набрав 24 (9+15) очка при показателе полезности «+4».



В гонке бомбардиров нападающий занимает второе место, уступая только одноклубнику Леону Драйзайтлю, набравшему 26 (12+14) баллов. В списке снайперов Макдэвид расположился на четвёртой строчке, впереди — Драйзайтль, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 11 голов) и Кайл Коннор («Виннипег Джетс», 10).