Результативная серия Макдэвида в регулярном сезоне НХЛ достигла 12 матчей
Поделиться
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:3. Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден».
В составе победителей голевой передачей отметился нападающий Коннор Макдэвид. Результативная серия 24-летнего канадца достигла 12 матчей. В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 12 играх, набрав 24 (9+15) очка при показателе полезности «+4».
В гонке бомбардиров нападающий занимает второе место, уступая только одноклубнику Леону Драйзайтлю, набравшему 26 (12+14) баллов. В списке снайперов Макдэвид расположился на четвёртой строчке, впереди — Драйзайтль, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 11 голов) и Кайл Коннор («Виннипег Джетс», 10).
Комментарии
- 12 ноября 2021
-
08:46
-
08:37
-
08:30
-
08:23
-
08:15
-
07:40
-
07:16
-
07:03
-
06:54
-
06:42
-
06:22
-
06:13
-
06:01
-
05:53
-
05:42
-
04:10
-
02:49
-
00:02
- 11 ноября 2021
-
23:57
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:12
-
22:06
-
21:56
-
21:31
-
21:01
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:22
-
20:13
Партнерский контент