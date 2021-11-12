Капризов отдал эффектный голевой пас на Сперджена в матче с «Вегасом»
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». После 13-й минуты третьего периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
На 42-й минуте встречи «Миннесота» смогла впервые отличиться, автором заброшенной шайбы стал защитник Джаред Сперджен. Голевую передачу ему отдали Фредерик Годро и российский нападающий Кирилл Капризов, сумевший выполнить пас в красивом стиле.
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В нынешнем сезоне НХЛ Капризов набрал 12 (3+9) результативных баллов к данной минуте. «Миннесота» занимает третье место в таблице Запада, набрав 18 очков после 12 матчей.
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