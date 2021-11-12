Капризов отдал эффектный голевой пас на Сперджена в матче с «Вегасом»

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». После 13-й минуты третьего периода счёт 3:1 в пользу хозяев.



На 42-й минуте встречи «Миннесота» смогла впервые отличиться, автором заброшенной шайбы стал защитник Джаред Сперджен. Голевую передачу ему отдали Фредерик Годро и российский нападающий Кирилл Капризов, сумевший выполнить пас в красивом стиле.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов набрал 12 (3+9) результативных баллов к данной минуте. «Миннесота» занимает третье место в таблице Запада, набрав 18 очков после 12 матчей.