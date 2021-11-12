Защитник «Оттавы» Зуб получил травму в матче с «Лос-Анджелесом», после чего покинул лёд

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр».



Российский защитник хозяев Артём Зуб получил травму после того, как провёл на льду 5 минут и 29 секунд. Он был вынужден покинуть игру после столкновения с шведским форвардом «Кингз» Карлом Грундстрёмом.

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«У меня пока нет данных по Зубу. Он повредил верхнюю часть тела, точный диагноз мы узнаем завтра», — сообщил главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит.



«Сенаторз» занимают 16-е место в таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав семь очков. «Кингз» — на шестой строчке Запада, заработав 17 баллов после 14 встреч.