Защитник «Оттавы» Зуб получил травму в матче с «Лос-Анджелесом», после чего покинул лёд

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр».
Российский защитник хозяев Артём Зуб получил травму после того, как провёл на льду 5 минут и 29 секунд. Он был вынужден покинуть игру после столкновения с шведским форвардом «Кингз» Карлом Грундстрёмом.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании TSN.
«У меня пока нет данных по Зубу. Он повредил верхнюю часть тела, точный диагноз мы узнаем завтра», — сообщил главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит.
«Сенаторз» занимают 16-е место в таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав семь очков. «Кингз» — на шестой строчке Запада, заработав 17 баллов после 14 встреч.
- 12 ноября 2021
-
08:46
-
08:37
-
08:30
-
08:23
-
08:15
-
07:40
-
07:16
-
07:03
-
06:54
-
06:42
-
06:22
-
06:13
-
06:01
-
05:53
-
05:42
-
04:10
-
02:49
-
00:02
- 11 ноября 2021
-
23:57
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:12
-
22:06
-
21:56
-
21:31
-
21:01
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:22
-
20:13