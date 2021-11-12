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Овечкин забрал шайбу для голкипера «Вашингтона» Фукале, дебютировавшего в НХЛ

Овечкин забрал шайбу для голкипера «Вашингтона» Фукале, дебютировавшего в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:0.

В матче свою первую игру в лиге провёл голкипер столичного клуба Зак Фукале. Он отразил все броски по воротам, совершив 21 сейв. Фукале стал первым вратарём в истории «Кэпиталз», отметившимся сухим матчем в дебютной для себя игре НХЛ.

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забрал после матча шайбу для голкипера. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.

«Кэпиталз» занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 18 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Коламбусом» (13 ноября, 3:00 мск).

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