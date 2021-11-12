Овечкин забрал шайбу для голкипера «Вашингтона» Фукале, дебютировавшего в НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:0.
В матче свою первую игру в лиге провёл голкипер столичного клуба Зак Фукале. Он отразил все броски по воротам, совершив 21 сейв. Фукале стал первым вратарём в истории «Кэпиталз», отметившимся сухим матчем в дебютной для себя игре НХЛ.
Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забрал после матча шайбу для голкипера. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.
«Кэпиталз» занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 18 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Коламбусом» (13 ноября, 3:00 мск).
Комментарии
- 12 ноября 2021
-
08:46
-
08:37
-
08:30
-
08:23
-
08:15
-
07:40
-
07:16
-
07:03
-
06:54
-
06:42
-
06:22
-
06:13
-
06:01
-
05:53
-
05:42
-
04:10
-
02:49
-
00:02
- 11 ноября 2021
-
23:57
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:12
-
22:06
-
21:56
-
21:31
-
21:01
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:22
-
20:13
Партнерский контент