Овечкин забрал шайбу для голкипера «Вашингтона» Фукале, дебютировавшего в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:0.



В матче свою первую игру в лиге провёл голкипер столичного клуба Зак Фукале. Он отразил все броски по воротам, совершив 21 сейв. Фукале стал первым вратарём в истории «Кэпиталз», отметившимся сухим матчем в дебютной для себя игре НХЛ.



Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забрал после матча шайбу для голкипера. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.



«Кэпиталз» занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 18 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Коламбусом» (13 ноября, 3:00 мск).