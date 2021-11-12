Голевые передачи Капризова и Куликова не помогли «Миннесоте» обыграть в гостях «Вегас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уступила «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Пол Коттер, Йонас Рёндбьерг и Джонатан Маршессо. У гостей голы забили Джаред Сперджен и Райан Хартман.



Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут и 35 секунд, не отметившись результативными действиями, совершив два силовых приёма и пять бросков в створ ворот.

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Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов сыграл 16.18, отдав одну голевую передачу, совершив один бросок и сделав пять силовых приёмов. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов также отметился результативным пасом, совершив два броска и один силовой приём.