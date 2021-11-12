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Голевые передачи Капризова и Куликова не помогли «Миннесоте» обыграть в гостях «Вегас»

Голевые передачи Капризова и Куликова не помогли «Миннесоте» обыграть в гостях «Вегас»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» уступила «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Пол Коттер, Йонас Рёндбьерг и Джонатан Маршессо. У гостей голы забили Джаред Сперджен и Райан Хартман.

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут и 35 секунд, не отметившись результативными действиями, совершив два силовых приёма и пять бросков в створ ворот.

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Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов сыграл 16.18, отдав одну голевую передачу, совершив один бросок и сделав пять силовых приёмов. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов также отметился результативным пасом, совершив два броска и один силовой приём.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Коттер (Хаг, Рёндбьерг) – 06:08' (5x5)   2:0 Рёндбьерг (Хауден, Макнэбб) – 16:41' (5x5)   3:0 Маршессо (Смит) – 39:53' (5x5)   3:1 Сперджен (Капризов, Годро) – 41:20' (5x5)   3:2 Хартман (Меррилл, Куликов) – 53:35' (5x5)
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