Овечкин сократил отставание от Дацюка до трёх передач за карьеру в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» (2:0).
Российский нападающий Александр Овечкин сделал во встрече одну голевую передачу на Дмитрия Орлова. Этот голевой пас стал 601-м в карьере 36-летнего форварда, что является пятым показателем среди россиян в НХЛ. На четвёртом месте находится экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, за 953 матча сделавший 604 передачи.
На первой строчке списка ассистентов — Сергей Фёдоров, совершивший 696 пасов за 1248 встреч. Второй — Евгений Малкин, форвард «Питтсбурга» на настоящий момент сделал 680 передач за 940 игр. Третье место занимает Сергей Зубов, у него 619 пасов за 1068 матчей.
«Вашингтон» занимает третье место в таблице Востока, набрав 18 баллов после 13 встреч. В следующей игре «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» (13 ноября).
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