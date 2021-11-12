Терри догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ. Ранее он забил 15 голов за 119 матчей в НХЛ

Нападающий «Анахайм Дакс» Трой Терри забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (7:4).
Всего на счету 24-летнего форварда в нынешнем сезоне 19 (11+8) очков в 14 матчах. Он догнал в снайперской гонке НХЛ российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, также забросившего 11 шайб.
Отметим, что ранее Терри забил 15 голов за 119 матчей в лиге. Всего на его счету 143 матча в НХЛ, в которых он набрал 67 (26+41) баллов. Он был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Дакс» в 5-м раунде под общим 148-м номером.
«Анахайм» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 19 баллов после 15 матчей. В следующей игре «Дакс» сыграют дома с «Ванкувер Кэнакс» (15 ноября).
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