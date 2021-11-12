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«Анахайм» обыграл в гостях «Сиэтл». Клубы забросили 11 шайб на двоих

«Анахайм» обыграл в гостях «Сиэтл». Клубы забросили 11 шайб на двоих
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«Анахайм Дакс» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:4 (1:0, 3:2, 3:2). Встреча прошла в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена».

В составе победителей отличился дублем Трой Терри, также по голу забили Мэйсон Мактавиш, Джош Махура, Кевин Шаттенкирк, Хампус Линдхольм и Сэм Кэррик. У «Сиэтла» отметились Джаред Макканн (дубль), Джордан Эберле и Джейден Шварц.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

«Анахайм» вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 15 матчей набрав 19 очков. «Сиэтл» располагается на 14-й строчке Запада, имея в своём активе девять баллов после 14 проведённых встреч.

В следующем матче «Дакс» примут дома «Ванкувер Кэнакс» (15 ноября), а «Кракен» встретятся на своём льду с «Миннесотой Уайлд» (14 ноября).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2021, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 7
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш – 04:42' (5x5)   0:2 Терри (Драйсдейл) – 23:12' (4x4)   1:2 Шварц (Эберле, Данн) – 23:46' (4x4)   1:3 Махура (Грант) – 26:36' (5x5)   2:3 Макканн (Донато, Шихан) – 27:50' (5x5)   2:4 Шаттенкирк (Терри, Гецлаф) – 35:46' (5x5)   3:4 Эберле (Веннберг, Шварц) – 43:57' (5x5)   3:5 Линдхольм (Хенрик) – 49:26' (5x5)   4:5 Макканн (Донато) – 50:26' (5x5)   4:6 Кэррик (Гецлаф, Мэнсон) – 57:21' (en)   4:7 Терри – 59:39' (en)
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