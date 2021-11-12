«Анахайм» обыграл в гостях «Сиэтл». Клубы забросили 11 шайб на двоих

«Анахайм Дакс» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:4 (1:0, 3:2, 3:2). Встреча прошла в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена».



В составе победителей отличился дублем Трой Терри, также по голу забили Мэйсон Мактавиш, Джош Махура, Кевин Шаттенкирк, Хампус Линдхольм и Сэм Кэррик. У «Сиэтла» отметились Джаред Макканн (дубль), Джордан Эберле и Джейден Шварц.

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«Анахайм» вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 15 матчей набрав 19 очков. «Сиэтл» располагается на 14-й строчке Запада, имея в своём активе девять баллов после 14 проведённых встреч.



В следующем матче «Дакс» примут дома «Ванкувер Кэнакс» (15 ноября), а «Кракен» встретятся на своём льду с «Миннесотой Уайлд» (14 ноября).