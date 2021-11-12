Тротц — о большинстве «Айлендерс»: четыре забили, два пропустили. Это убийство для нас

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:4).



«Ребята хотят играть в большинстве, мы забили 4 гола при численном преимуществе и пропустили два. Мы имеем показатель «+2», но этого недостаточно. Это убийство для нас», — цитирует Тротца в «Твиттере» аккаунт Islanders Videos.



«Айлендерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 11 матчей набрав 12 очков. «Нью-Джерси» — на шестой строчке Востока, заработав 16 баллов после 12 встреч.



В следующей игре «островитяне» сыграют в Тампе с «Лайтнинг» (16 ноября), «Дэвилз» примут на домашнем льду «Бостон» (13 ноября).