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Ларионов подвёл итоги матча олимпийской сборной России в рамках Кубка Германии

Ларионов подвёл итоги матча олимпийской сборной России в рамках Кубка Германии
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Главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со сборной Германии (3:4) в рамках Кубка Германии.

«Мы начали очень быстро, агрессивно, и благодаря этому забросили две быстрые шайбы. После этого позволили сборной Германии вернуться в игру и показать их типичный хоккей – терпеливо ждать ошибки и играть на контратаках. Немцы очень хорошо сыграли в обороне, и все шансы, которые они нам сегодня дали, мы использовали.

Для большинства наших ребят это первые игры на таком уровне, особенно много у нас молодых защитников. Опыт этого матча пойдёт к ним в копилку. Понятно, что будем делать какие-то корректировки, у нас есть один день, чтобы восстановиться и двигаться дальше, к матчу со Словакией», — цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.

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