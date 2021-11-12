Ларионов подвёл итоги матча олимпийской сборной России в рамках Кубка Германии

Главный тренер олимпийской сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со сборной Германии (3:4) в рамках Кубка Германии.
«Мы начали очень быстро, агрессивно, и благодаря этому забросили две быстрые шайбы. После этого позволили сборной Германии вернуться в игру и показать их типичный хоккей – терпеливо ждать ошибки и играть на контратаках. Немцы очень хорошо сыграли в обороне, и все шансы, которые они нам сегодня дали, мы использовали.
Для большинства наших ребят это первые игры на таком уровне, особенно много у нас молодых защитников. Опыт этого матча пойдёт к ним в копилку. Понятно, что будем делать какие-то корректировки, у нас есть один день, чтобы восстановиться и двигаться дальше, к матчу со Словакией», — цитирует Ларионова официальный сайт ФХР.
- 12 ноября 2021
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:40
-
09:35
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:53
-
08:46
-
08:37
-
08:30
-
08:23
-
08:15
-
07:40
-
07:16
-
07:03
-
06:54
-
06:42
-
06:22
-
06:13
-
06:01
-
05:53
-
05:42
-
04:10
-
02:49
-
00:02
- 11 ноября 2021
-
23:57
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:12