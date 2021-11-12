Кэссиди — о поражении от «Эдмонтона»: «Бостон» переиграл сам себя. Я должен работать лучше
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5).
«Мы абсолютно точно переиграли сами себя. 100 процентов. Так что я должен работать лучше. Когда команда побеждает саму себя, это зависит от нас, от персонала. Нам нужно лучше готовить их к игре», — цитирует Кэссиди в «Твиттере» журналист Джо Хаггерти.
«Бостон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 12 баллов после 11 игр. В следующей встрече подопечные Брюса Кэссиди сыграют в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч пройдёт в субботу, 13 ноября. Стартовое вбрасывание — в 21:00 по московскому времени.
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