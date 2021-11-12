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Бобровский остаётся единственным первым номером в НХЛ без поражений в основное время

Бобровский остаётся единственным первым номером в НХЛ без поражений в основное время
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является единственным первым номером среди вратарей клубов Национальной хоккейной лиги, который не проигрывал в основное время в нынешнем сезоне.

33-летний вратарь принял участие в восьми матчах, выиграв в семи из них, имея процент отражённых бросков 94,6% и пропуская в среднем 1,73 шайбы за игру. Единственное поражение «Флорида» с Бобровским на воротах потерпела сегодня ночью, в овертайме уступив «Питтсбургу» (2:3, ОТ).

Отметим, что речь идёт о голкиперах, которые сыграли более половины матчей своей команды в этом сезоне.

Лучшим вратарём лиги по количеству побед является голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен, одержавший девять побед в 10 встречах.

«Флорида» продолжает лидировать в Восточной конференции, после 14 матчей имея в своём активе 22 балла.

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