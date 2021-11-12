КХЛ представила рейтинг клубов прошедшего сезона, «Йокерит» занял первое место

Континентальная хоккейная лига представила рейтинг прошедшего чемпионата-2020/2021, основанный на оценке деятельности клубов к приведению команд к единому уровню по различным аспектам деятельности.



Советом директоров Лиги была принята новая методология расчёта рейтинга, включившая в себя такие параметры, как стоимость спортивного результата, исполнение норм технического регламента, сервисы для зрителей, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания, работа со СМИ. В расчёт берутся показатели трёх последних сезонов, но в новом рейтинге прошлые сезоны учитываются с понижающим коэффициентом, т. е. сезон-2018/2019 – 50%, 2019/2020 – 75%, 2020/2021 – 100%.



В параметре спортивных достижений первое место занял ЦСКА с коэффициентом 18,18, на втором месте — «Авангард» (16,26), замыкает тройку «Ак Барс» с результатом 14,40.



По стоимости спортивного результата лидером стал «Барыс» с коэффициентом 16,37, второй — «Йокерит» (14,51), на третьей строчке расположился «Авангард» (13,50).



В параметре финансирования лучший результат показали «Йокерит», «Северсталь» и «Куньлунь», имеющие коэффициент 10.



По своевременности оплаты заработной платы хоккеистам не допускали задержек сразу 10 клубов, среди которых: «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Йокерит», «Локомотив», «Металлург», «Нефтехимик», «Северсталь», СКА и ЦСКА.



Безусловным лидером в параметре посещаемости матчей стал санкт-петербургский СКА. Следом в пятёрку вошли «Спартак», «Металлург», минское «Динамо», «Автомобилист».



По ТВ-индексу, который показывает процентную долю клуба в доходах КХЛ от продажи ТВ-прав и беттинга, с огромным отрывом лидирует «Йокерит» (10). Следом идут рижское «Динамо» (4,05), СКА (2,38) «Авангард» (2,07) и ЦСКА (2,05).



По доходам от реализации лицензионной и билетной программы, питания на первой строчке расположился «Салават Юлаев», также в топ-5 вошли «Автомобилист», «Сибирь», «Торпедо» и «Металлург».



Лучшим клубом по работе со СМИ стал омский «Авангард», в пятёрке также оказались «Ак Барс», СКА, ЦСКА и «Салават Юлаев».



В сводной таблице, которая показывает общую оценку по всем параметрам, первую строчку занял финский «Йокерит». Также в тройку вошли финалисты Кубка Гагарина — 2021 — «Авангард» и ЦСКА.