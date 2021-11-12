Тренер «Баффало» — о голе Макдэвида: 50 человек видят инцидент, но никто не звонит 9-1-1

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато оценил гол нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоялся 6 ноября (6:5, ОТ).
Канадский форвард забил после сольного прохода в конце третьего периода.
«Он собрал вокруг четверых. Это похоже на психологическое исследование, которое я читал. 50 человек видят один и тот же инцидент, но никто не звонит по номеру экстренной службы 9-1-1, потому что думают, что это сделает другой человек», – цитирует Гранато в «Твиттере» журналист Майк Харрингтон.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
Напомним, в текущем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 12 матчах, набрав в них 24 (9+15) балла при показателе полезности «+4».
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