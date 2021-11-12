Старший тренер МХК «Тайфун» вошёл в штаб «Адмирала»

Старший тренер МХК «Тайфун» Андрей Круглов вошёл в тренерский штаб владивостокского «Адмирала».



Как сообщает официальный сайт клуба, он будет отвечать за адаптацию и развитие игроков МХК «Тайфун» (фарм-клуб), вызванных в основную команду.



«Задачи стоят серьёзные, но я уверен, что мы справимся. Немаловажную роль в этом должно сыграть то, что ребят я отлично знаю, не один год тренировал их в молодёжном «Тайфуне». Для меня это вызов. Сделаю всё, чтобы как можно быстрее и качественнее подготовить приморских парней к КХЛ», — сообщил Круглов.



«Андрея Викторовича можно назвать местным специалистом. Очень долго он живёт и работает в Приморье. Хочу напомнить, что наша задача не только создать такие условия, чтобы в «Адмирале» играли местные хоккеисты, но и работали приморцы. Хочу пожелать ему удачи на новой должности», — заявил генеральный директор ХК «Адмирал» Алексей Ан.



Напомним, ранее стало известно, что главный тренер клуба Александр Андриевский покинул команду по собственному желанию.