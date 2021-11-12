Старший тренер МХК «Тайфун» вошёл в штаб «Адмирала»

Старший тренер МХК «Тайфун» Андрей Круглов вошёл в тренерский штаб владивостокского «Адмирала».
Как сообщает официальный сайт клуба, он будет отвечать за адаптацию и развитие игроков МХК «Тайфун» (фарм-клуб), вызванных в основную команду.
«Задачи стоят серьёзные, но я уверен, что мы справимся. Немаловажную роль в этом должно сыграть то, что ребят я отлично знаю, не один год тренировал их в молодёжном «Тайфуне». Для меня это вызов. Сделаю всё, чтобы как можно быстрее и качественнее подготовить приморских парней к КХЛ», — сообщил Круглов.
«Андрея Викторовича можно назвать местным специалистом. Очень долго он живёт и работает в Приморье. Хочу напомнить, что наша задача не только создать такие условия, чтобы в «Адмирале» играли местные хоккеисты, но и работали приморцы. Хочу пожелать ему удачи на новой должности», — заявил генеральный директор ХК «Адмирал» Алексей Ан.
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер клуба Александр Андриевский покинул команду по собственному желанию.
- 12 ноября 2021
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