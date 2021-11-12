Бобровский — о 2:3 с «Питтсбургом»: что случилось, то случилось. Я рад вернуться на лёд

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбургом» (2:3, бул.).
«Я очень рад вернуться на лёд и снова играть вместе с ребятами. Сегодня была отличная и весёлая игра. Мы добыли важное очко. Конечно, было бы лучше заработать два, но одно очко — тоже неплохо. Идём дальше.
Во время восстановления я сосредотачивался на каждом отдельном дне. На тех вещах, которые нужны мне и моему телу в данный момент. Сегодня я чувствовал себя хорошо и рад был сыграть в таком классном и насыщенном матче. Ребята проделали отличную работу и смогли сделать камбэк.
Буллиты — это тоже часть матча, и сегодня мы могли выиграть благодаря им. Но из-за них мы в итоге уступили. Не хочу сейчас фантазировать, как было бы здорово сегодня победить. Что случилось, то случилось. Теперь нужно двигаться вперёд», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
- 12 ноября 2021
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