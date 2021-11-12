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Лавиолетт: «Вашингтон» сыграл медленно, но Фукале был хорош. Приятно наблюдать за ним

Лавиолетт: «Вашингтон» сыграл медленно, но Фукале был хорош. Приятно наблюдать за ним
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

«Мы были немного медлительны, но Фукале был хорош и не позволил сопернику забить. Приятно наблюдать за тем, как он играл.

Думаю, что команда отлично справилась с игрой, особенно наши молодые нападающие. Это здорово, потому что в следующей игре с «Коламбусом» я смогу использовать нашу скамейку запасных, а не только основу», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Кэпиталз» занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 18 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Коламбусом» (13 ноября, 3:00 мск).

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