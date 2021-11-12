«Заветная мечта — стать знаменитым хоккеистом». Малкин показал своё детское сочинение

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал своё детское сочинение на тему: «Моя мечта».
«Самая моя заветная мечта: стать знаменитым хоккеистом, играть хорошо, и чтобы про меня писали в газете. Ещё одна моя мечта — играть за границей. Моя любимая команда — «Детройт Ред Уингз», что в переводе значит «красные крылья». Хочу, чтобы у меня была машина, красивый дом и любимая семья. Здесь мне не разрешают завести собаку, но за границей я бы завёл красивую собаку.
Я бы хотел остаться капитаном, как и сейчас. Чтобы поездить по другим городам, повидать весь мир, как живут другие люди, их занятия. В первую очередь, как я приеду за границу, побегу в «Макдональдс».
Хочу, чтобы у меня была самая сильная команда. У неё будет символ — крыло. Наверное, это очень большая мечта, но почему бы не попытаться», — написано в сочинении, опубликованном в «инстаграме» Малкина.
- 12 ноября 2021
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