«Витязь» расторг соглашение с латвийским форвардом Индрашисом

«Витязь» объявил о расторжении контракта с нападающим Миксом Индрашисом.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение прекратило действие по обоюдному согласию сторон.



Индрашис выступал за подмосковный клуб с начала текущего сезона. Он принял участие в 26 матчах, набрав в них 12 (4+8) очков при показателе полезности «-7». Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо» (2011-2018, 2020-2021) и московское «Динамо» (2018-2020). Всего на его счету 504 игры в КХЛ, он набрал 297 (131+166) очков при общей полезности «-1».



Также 31-летний нападающий является участником Матча всех звёзд лиги в 2018 году.



«Витязь» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 27 матчей имея в своём активе 22 балла.