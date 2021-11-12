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«Вашингтон» показал видео, на котором игроки клуба празднуют дебют голкипера Фукале в НХЛ

«Вашингтон» показал видео, на котором игроки клуба празднуют дебют голкипера Фукале в НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0.

Твиттер-аккаунт столичной команды опубликовал видео, на котором команда обливает водой голкипера команды Зака Фукале, который провёл свой дебютный матч в НХЛ.

«Грандиозное достижение требует грандиозного празднования», — написано в сообщении клуба.

Отметим, что вратарь «Вашингтона» провёл «сухой» матч, отразив 21 бросок. Фукале стал первым вратарём в истории клуба, отметившимся матчем «на ноль» в дебютной для себя игре в НХЛ.

«Вашингтон» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 18 очков. В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Коламбусом». Матч состоится в ночь с пятницы на субботу, 13 ноября. Начало — в 3:00 мск.

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