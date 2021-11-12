Отец форварда «Ак Барса» Уила: вырастить хоккеиста в Канаде стоит до 15 млн рублей

Келли Уил, отец форварда «Ак Барса» Джордана Уила, рассказал о воспитании сына, его становлении как хоккеиста и выезде с клубом в Магнитогорск.



«Я сам начал играть в 5 лет и закончил в 45. Никогда не был на профессиональном уровне, занимался только для себя и всегда получал удовольствие. Я обожал хоккей и хотел, чтобы сын тоже полюбил его. Кстати, младшая дочь тоже играет, я тренировал сначала Джордана до 12 лет, а потом и её.



Был главным тренером в их командах. В Ванкувере есть такой «Зимний клуб северного берега», всё детство Джордана мы ходили туда перед школой, катались час, потом завтракали и ехали в школу. Сын начал кататься в 3-4 года, и сначала ему не нравилось, но когда в руки дали клюшку, всё поменялось.



Мы ходили вместе с сыном на игры «Ванкувера», но Джордан всегда болел за «Колорадо» из-за Джо Сакика, он из Бернаби, а это совсем рядом с нами. А с возрастом Джордан стал большим поклонником Павла Дацюка, он постоянно смотрел видео тренировок Павла, хотел научиться играть так же.



Дорого стоит вырастить хоккеиста? Если считать в рублях, за всё время у нас ушло примерно от 10 до 15 миллионов. Все переезды команд, форма, тренеры оплачиваются родителями, там нет компаний, которые спонсируют детские школы. В молодёжном хоккее уже по-другому, там начинается независимая жизнь.



Когда понял, что Джордан будет профессиональным хоккеистом? Он всегда был среди лучших в команде, набирал много очков на всех детских турнирах. А обычно это означает, что у ребёнка есть возможность пойти дальше – статистика игроков НХЛ об этом говорила. Мы видели это, но не строили планов, просто хотели поддерживать сына в его успехах. У Джордана точно был талант, были умения, их нужно было развивать. А про карьеру я понял, когда он начал играть в молодёжной лиге, там уже было видно.



Я первый родитель игрока, который поехал с командой на выезд? Да? Я очень быстро согласился, когда Джордан позвал с собой – он легко договорился об этом с главным тренером. Мне очень понравилось!



И как Магнитогорск? Разница между Магнитогорском и Казанью большая, но это точно хоккейный город, мне было интересно. Многие игроки намекали мне, что я не лучший выезд выбрал, потому что Магнитогорск может удивить. Но в Америке тоже есть металлургические города, даже в районе Нью-Йорка, в Пенсильвании, и они тоже так выглядят. По-моему, нормальный город, просто рабочий, Казань больше исторический центр, а там люди трудятся на заводе. Ну, был небольшой смог, но в Лос-Анджелесе его больше просто из-за количества машин. Там я иногда смотрел в окно и терял желание выходить на улицу», — цитирует Уила-старшего пресс-служба клуба.