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«Барыс» показал тренировку голкипера Бояркина, по воротам которого бьют теннисными мячами

«Барыс» показал тренировку голкипера Бояркина, по воротам которого бьют теннисными мячами
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Инстаграм-аккаунт «Барыса» опубликовал видео необычной тренировки голкипера клуба Никиты Бояркина.

На опубликованном ролике по воротам 23-летнего хоккеиста бросают теннисными мячами, запуская их ракетками.

«Постреляли в Бояркина», — говорится в сообщении клуба.

Бояркин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги принял участие в шести играх, отражая 89,7% бросков и пропуская в среднем 4,10 шайбы за матч. Этот сезон является для него первым в КХЛ.

«Барыс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 27 матчей набрав 24 очка. В следующем матче подопечные Юрия Михайлиса сыграют в гостях с ХК «Сочи». Встреча пройдёт во вторник, 16 ноября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.

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