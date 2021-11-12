«Барыс» показал тренировку голкипера Бояркина, по воротам которого бьют теннисными мячами

Инстаграм-аккаунт «Барыса» опубликовал видео необычной тренировки голкипера клуба Никиты Бояркина.



На опубликованном ролике по воротам 23-летнего хоккеиста бросают теннисными мячами, запуская их ракетками.



«Постреляли в Бояркина», — говорится в сообщении клуба.

Бояркин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги принял участие в шести играх, отражая 89,7% бросков и пропуская в среднем 4,10 шайбы за матч. Этот сезон является для него первым в КХЛ.



«Барыс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 27 матчей набрав 24 очка. В следующем матче подопечные Юрия Михайлиса сыграют в гостях с ХК «Сочи». Встреча пройдёт во вторник, 16 ноября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.