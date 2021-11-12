Кари Ялонен возглавит молодёжную сборную Финляндии после МЧМ-2022

Кари Ялонен станет новым главным тренером молодёжной сборной Финляндии, сообщает Leijonat.



Отмечается, что специалист возглавит команду 1 мая, по истечении контракта действующего наставника «молодёжки» Антти Пеннанена. Таким образом, на молодёжном чемпионате мира — 2022 команду будет возглавлять действующий тренер финнов.



«Я с нетерпением жду возможности работать в самом сердце мирового хоккея, продвигая финский хоккей вперёд. Моя задача как главного тренера молодёжной команды — развивать и помогать лучшим юниорам Финляндии, и в то же время работать во благо главной сборной», — заявил Ялонен.



61-летний специалист ранее возглавлял взрослую сборную Финляндии (2014-2016). В Континентальной хоккейной лиге он работал в «Торпедо» (2011-2013) и чешском «Льве» (2013-2014). Также Ялонен был главным тренером различных финских клубов и швейцарского «Берна» (2016-2020).



Летом 2021 года он возглавил «Куньлунь», но расторг контракт через две недели по обоюдному согласию с клубом.