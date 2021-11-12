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Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Маховски

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Маховски
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Чешский голкипер рижского «Динамо» Матей Маховски расторг контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт латвийской команды, соглашение прекратило действие по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний вратарь принял участие в шести матчах, одержав две победы, отбивая 83% бросков и пропуская в среднем 4,87 шайбы за встречу.

За свою карьеру Маховски также выступал за клубы североамериканских лиг и чешские «Пльзень» и «Спарту». В мае 2017 года он подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз», но не провёл за клуб ни одной игры.

Рижское «Динамо» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 23 очка.

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