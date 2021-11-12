Жердев перешёл в итальянский «Мерано». Там также играет экс-форвард клубов КХЛ Столяров
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Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Николай Жердев подписал контракт с итальянским клубом «Мерано». Об этом сообщает официальный «фейсбук» европейской команды.
37-летний хоккеист возобновил карьеру в июле 2021 года и с того момента выступал за клуб «Братислава Кэпиталз». Там Жердев провёл 12 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.
Отметим, в начале октября «Мерано» объявил о подписании контракта с другим российским нападающим Геннадием Столяровым. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги 35-летний хоккеист выступал за рижское «Динамо».
Напомним, что Жердев выступал в Континентальной хоккейной лиге до сезона-2019/2020. Последним российским клубом хоккеиста была «Рязань», выступающая в Высшей хоккейной лиге.
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