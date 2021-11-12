Крикунов: нашим молодым было непросто против финских мужиков, но это поможет на МЧМ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что сборная России достойно выглядела в матче против команды Финляндии на Кубке Карьяла.

«Несмотря на поражение со счетом 0:3, на мой взгляд, наши ребята выглядели вполне достойно. У нас, по сути, собраны молодые, перспективные ребята, а у финнов – все сильнейшие игроки. Каждая сборная на домашний этап Евротура всегда стремиться собрать оптимальный состав. И я, будучи главным тренером сборной, старался так же делать. В нынешнем составе финнов половина игроков прошлой весной стали чемпионами мира. Это главные фавориты нынешнего Кубка Карьяла.

Кстати, финны все свои шайбы в ворота нашей сборной забросили в большинстве, а при игре в равных составах мы им и вовсе не уступили. В этом году составы сборных на первом этапе Евротура намного сильнее, чем были год назад. Против мужиков нашим молодым ребятам играть непросто, зато они получат опыт, что им поможет на молодежном чемпионате мира», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.