Зубов будет руководить Россией в игре Кубка Карьяла со Швецией. Браташ покинул команду

Тренер Сергей Зубов будет руководить сборной России по хоккею в матче Кубка Карьяла со Швецией. Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Олег Браташ покинул расположение национальной команды по семейным обстоятельствам.

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Александрович Зубов.

Зубов будет осуществлять общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов будет отвечать за защитников, тренер Юрий Жданов будет отвечать за контроль смен. Команда продолжает подготовку в штатном режиме к матчам против сборных Швеции и Чехии», — приводит слова Браташа «РИА Новости Спорт».

Напомним, завтра, 13 ноября, в рамках Кубка Карьяла Россия сыграет со Швецией. Матч начнётся в 15:00 мск.