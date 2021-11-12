Тренер «Коламбуса»: Овечкин — бык, я потрясён, что рекорд Гретцки в зоне досягаемости

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В ночь с 12 на 13 ноября подопечные Ларсена сыграют в рамках регулярного чемпионата НХЛ с командой из американской столицы.

«Я потрясён, и вот что я скажу, думаю, тут мы все в одной лодке. Потрясён одним только фактом, что рекорд Гретцки на самом деле оказался в зоне досягаемости. Я бы потерял кучу денег, если бы лет 10 назад у меня спросили, возможно ли такое. Но Овечкин становится только лучше.

Это невероятно, Овечкин более зрелый игрок. Наблюдаешь за его игрой, он играет жёстко. Он по-прежнему играет в высоком темпе. Он бык – кажется, он весит 106 кг. Да, приятель, если он немного разозлится, то берегись.

Это особенный игрок, думаю, все с этим согласятся. Мы наблюдаем за человеком, который делает что-то особенное каждый день.

Я совсем не знаю Овечкина, только смотрю, как он играет. Ему очень нравится играть. У него есть страсть к игре. Он заряжен энергией. Должно быть очень весело, когда забиваешь в каждом матче, но за всем этим стоит работа. Просто так ничего не происходит, правильно? Вы думаете, он забивает, потому что у него такой бросок, но дело не только в броске. Он идёт в стыки, туда, куда бьют», — приводит слова Ларсена официальный сайт «Коламбуса».