НХЛ хочет провести ряд конкурсов мастер-шоу Матча звёзд на главной улице Лас-Вегаса

Руководство Национальной хоккейной лиги ведёт переговоры с официальными лицами Лас-Вегаса о проведении двух новых мастер-шоу Матча звёзд на главной улице города «Лас-Вегас Стрип». Об этом сообщает ESPN.

На этой неделе руководители лиги были в Лас-Вегасе, чтобы представить план городским властям, местной полиции и одному из отелей, находящихся на бульваре. Мероприятия на открытом воздухе будут созданы специально для Вегаса с тематикой, вдохновленной самим городом.

«НХЛ выбирает между несколькими различными концепциями мастер-шоу, но все они имеют оттенок Вегаса», — передаёт ESPN слова своего источника.

Мероприятия на открытом воздухе потребуют временного закрытия «Лас-Вегас Стрип», главной магистрали города.

Напомним, матч звёзд НХЛ будет последним мероприятием лиги перед запланированным перерывом на Олимпийские игры в Пекине.

Мастер-шоу запланированы на пятницу, 4 февраля, а Матч всех звёзд НХЛ назначен на субботу, 5 февраля. Весь уик-энд пройдёт на «Ти-Мобайл Арене», домашнем стадионе «Вегас Голден Найтс».