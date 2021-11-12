НХЛ хочет провести ряд конкурсов мастер-шоу Матча звёзд на главной улице Лас-Вегаса

Руководство Национальной хоккейной лиги ведёт переговоры с официальными лицами Лас-Вегаса о проведении двух новых мастер-шоу Матча звёзд на главной улице города «Лас-Вегас Стрип». Об этом сообщает ESPN.
На этой неделе руководители лиги были в Лас-Вегасе, чтобы представить план городским властям, местной полиции и одному из отелей, находящихся на бульваре. Мероприятия на открытом воздухе будут созданы специально для Вегаса с тематикой, вдохновленной самим городом.
«НХЛ выбирает между несколькими различными концепциями мастер-шоу, но все они имеют оттенок Вегаса», — передаёт ESPN слова своего источника.
Мероприятия на открытом воздухе потребуют временного закрытия «Лас-Вегас Стрип», главной магистрали города.
Напомним, матч звёзд НХЛ будет последним мероприятием лиги перед запланированным перерывом на Олимпийские игры в Пекине.
Мастер-шоу запланированы на пятницу, 4 февраля, а Матч всех звёзд НХЛ назначен на субботу, 5 февраля. Весь уик-энд пройдёт на «Ти-Мобайл Арене», домашнем стадионе «Вегас Голден Найтс».
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