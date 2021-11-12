Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Брэйден Коберн завершил карьеру

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги Брэйден Коберн объявил о завершении карьеры. Вместе с «Тампой» он выиграл Кубок Стэнли в 2020 году.

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте NHLPA.

За свою карьеру Коберн также успел поиграть в «Атланте», «Филадельфии» и «Оттаве». Последний клубом Брэйдена стал «Нью-Йорк Айлендерс». За них он провёл 3 матча.

Всего Коберн провёл в Национальной хоккейной лиге 983 матча, в которых набрал 234 (49+185) балла результативности. В составе молодежной сборной Канады Коберн выигрывал чемпионат мира.

В текущем сезоне Брэйден Коберн на льду не появлялся.

Напомним, в финале Кубка Стэнли 2020 года принимали участие «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Финальная серия стартовала 19 сентября 2020 года и завершилась победой «Тампы» в шести матчах.