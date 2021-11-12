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«Даже не простился с командой». Генменеджер рижского «Динамо» раскрыл детали ухода Зубова

«Даже не простился с командой». Генменеджер рижского «Динамо» раскрыл детали ухода Зубова
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Генеральный менеджер рижского «Динамо» Эдгарс Бунцис раскрыл детали ухода из команды бывшего главного тренера Сергея Зубова.

«Я узнал об этом утром из сообщения. Сразу позвонил ему, а он объяснил свое решение. Но только со своей стороны. Каждый может отвечать только за себя. Если человек твердо решил для себя, то что можно поделать? Он не был готов к диалогу.

Для нас это стало сюрпризом. Зубов даже не простился с командой, ничего не объяснил. Игроки только получили сообщения от него. Это странно.

Скажу честно, Федерация хоккея России выходила на контакт с Зубовым ещё в августе. Мы знали об этом. Уже тогда шла речь о штабе сборной на Олимпиаду. Но потом разговоры утихли.

А затем началось. Знарок, Жамнов. Наконец, ушёл Зубов. Только после этого появились новости про сборную. Что сказать, это неприятный осадок», — приводит слова Бунциса Sportacentrs.

Напомним, тренер Сергей Зубов будет руководить сборной России по хоккею в завтрашнем матче Кубка Карьяла со Швецией. Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Олег Браташ покинул расположение сборной по семейным обстоятельствам.

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