«Даже не простился с командой». Генменеджер рижского «Динамо» раскрыл детали ухода Зубова

Генеральный менеджер рижского «Динамо» Эдгарс Бунцис раскрыл детали ухода из команды бывшего главного тренера Сергея Зубова.

«Я узнал об этом утром из сообщения. Сразу позвонил ему, а он объяснил свое решение. Но только со своей стороны. Каждый может отвечать только за себя. Если человек твердо решил для себя, то что можно поделать? Он не был готов к диалогу.

Для нас это стало сюрпризом. Зубов даже не простился с командой, ничего не объяснил. Игроки только получили сообщения от него. Это странно.

Скажу честно, Федерация хоккея России выходила на контакт с Зубовым ещё в августе. Мы знали об этом. Уже тогда шла речь о штабе сборной на Олимпиаду. Но потом разговоры утихли.

А затем началось. Знарок, Жамнов. Наконец, ушёл Зубов. Только после этого появились новости про сборную. Что сказать, это неприятный осадок», — приводит слова Бунциса Sportacentrs.

Напомним, тренер Сергей Зубов будет руководить сборной России по хоккею в завтрашнем матче Кубка Карьяла со Швецией. Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Олег Браташ покинул расположение сборной по семейным обстоятельствам.