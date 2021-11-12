Панарин – о своей игре на старте сезона: не доволен, тяжёлое начало

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил свою игру на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Форвард набрал 13 (2+11) очков в 13 играх сезона.

«Доволен ли я своей игрой на старте сезона? Нет, тяжёлое начало, но сейчас всё становится лучше. Самое главное, что я сохраняю хорошее настроение. Оно даёт мне ещё больше мотивации.

Бываю ли я в плохом настроении? Редко. Но когда всё складывается хорошо, ты думаешь: «Хорошо, у меня нормально». Но иногда нужно почувствовать себя подавленным, чтобы оценить то, где ты находишься», — приводит слова Панарина официальный «твиттер» журналистки Молли Уолкер.

В ночь с 13 на 14 ноября «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом». Начало встречи — в 03:00 мск.