Бадюков: первый месяц Назарова в «Сочи» оцениваю положительно. Игроки обрели уверенность

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков оценил работу главного тренера команды Андрея Назарова.
«Первый месяц работы Андрея Викторовича Назарова в «Сочи» оцениваю положительно. Понятно, что первую неделю можно было назвать втягивающей. Но очень быстро ребята почувствовали те изменения, что привнёс Андрей Викторович. Они сами об этом много рассказывают в интервью, а мы, внутри команды, видим по их подготовке. Парни очень прибавили именно в физическом плане.
У хоккеистов появилась уверенность. Это самое важное, что нам нужно было видеть в игроках, которые должны добиваться результата в КХЛ. Ну и статистика показывает, что мы на данном этапе за 15 игр с Андреем Викторовичем набрали 50% очков. Это тот результат, который позволяет попадать в плей-офф. Другой вопрос, что до этого у нас было всего 32%. Эти 18% мы должны сейчас добрать», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 13 ноября 2021
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