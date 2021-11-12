«Филадельфия» выставила форварда Обе-Кубела на драфт отказов
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«Филадельфия Флайерз» выставила нападающего Николаса Обе-Кубела на драфт отказов. Канадский форвард набрал 1 (0+1) очко в 7 матчах текущего сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Пост доступен в официальном твиттер-аккаунте «Филадельфии Флайерз».
Контракт Обе-Кубела с ежегодным кэпхитом $ 1,075 млн рассчитан до конца этого сезона.
Напомним, Обе-Кубел был задрафтован «Филадельфией» во втором раунде драфта-2014 под общим 48-м номером.
В ночь с 12 на 13 ноября «Филадельфия» на выезде сыграет с «Каролиной». Встреча начнётся в 03:00 мск.
«Филадельфия» находится на 10-м месте в Восточной конференции. За 11 матчей команда набрала 14 очков. Лучшие бомбардиры клуба — Клод Жиру и Шон Кутюрье. На их счету по 12 баллов результативности.
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