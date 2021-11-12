Шестеркин: намного сложнее, когда за матч тебе бросают 18 раз, потому что вратарь холодный
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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на вопрос по поводу малого количества бросков, которые попадают в створ его ворот.
«Хотел бы почаще участвовать в игре? Да. Почему бы и нет. Думаю, что намного сложнее, когда по твоим воротам бросают 18 раз, потому что тогда вратарь холодный и не в игровом тонусе», – приводит слова Шестёркина New York Post.
В текущем сезоне вратарь провёл 10 матчей за «Рейнджерс» и оформил один шат-аут. После 13 матчей команда из Нью-Йорка с 17 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
Следующую игру «Рейнджерс» проведут в гостях с «Коламбус Блю Джекетс». Она состоится в ночь с 13 на 14 ноября. Старт встречи — в 03:00 по московскому времени.
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