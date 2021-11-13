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Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён

Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода счёт равный — 1:1.

В середине первой 20-минутки 36-летнему российскому форварду столичных Александру Овечкину удалось отметиться своей 742-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он превзошёл результат легендарного Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ. Благодаря этому голу Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

Овечкин может стать самым ярким ветераном в истории НХЛ. Его превосходит только Лемье Овечкин может стать самым ярким ветераном в истории НХЛ. Его превосходит только Лемье
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