Овечкину осталось 153 гола до рекорда НХЛ. В последних 239 матчах он забросил 154 шайбы

Российскому нападающему Александру Овечкину осталось забросить 153 шайбы до рекорда Уэйна Гретцки. В последних 239 матчах форвард записал на свой счёт 154 гола.

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:1. За столичный клуб отличился российский нападающий Александр Овечкин.

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Таким образом, россиянин забил свой 742-й гол в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён, покорив достижение Бретта Халла.

Следующей целью Овечкина является Яромир Ягр, на счету которого 766 голов.