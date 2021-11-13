Реакция Александра Овечкина на свой 742-й гол в карьере НХЛ. Видео

Российский нападающий Александр Овечкин эмоционально отреагировал на свой 742-й гол в карьере Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. За столичный клуб отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Благодаря этому голу Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ всех времён. По этому показателю он обогнал Брэтта Халла. Следующей целью Овечкина является Яромир Ягр, на счету которого 766 голов.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).