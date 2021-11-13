В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода счёт равный — 3:3.

В середине первой 20-минутки 36-летнему российскому форварду столичных Александру Овечкину удалось отметиться своей 742-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он превзошёл результат легендарного Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ. Благодаря этому голу Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Примечательно, что на данный момент именно Овечкин имеет лучший показатель скорострельности среди топ-5 снайперов в истории НХЛ.

В 1211 матчах в лиге на счету Александра 742 гола, то есть в среднем он забрасывает 0,61 шайбы за игру. Показатель Гретцки составляет — 0,60, результат Хоу — 0,45, показатель Ягра — 0,44, а результат Халла — 0,58.