Овечкин сократил отставание от Дацюка до двух передач за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода счёт равный — 3:3.

Российский нападающий столичных Александр Овечкин во втором периоде отметился результативной передачей, набрав своё второе очко в матче. Этот голевой пас стал 602-м в карьере 36-летнего форварда, что является пятым показателем среди россиян в НХЛ. На четвёртом месте находится экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, за 953 матча сделавший 604 передачи. Таким образом Овечкин сократил отставание от Дацюка до двух передач за карьеру в НХЛ.

На первой строчке списка ассистентов — Сергей Фёдоров, совершивший 696 пасов за 1248 встреч. Второй — Евгений Малкин, форвард «Питтсбурга» на настоящий момент сделал 680 передач за 940 игр. Третье место занимает Сергей Зубов, у него 619 пасов за 1068 матчей.