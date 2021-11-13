В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода счёт равный — 3:3.
Российский нападающий столичных Александр Овечкин во втором периоде отметился результативной передачей, набрав своё второе очко в матче. Этот голевой пас стал 602-м в карьере 36-летнего форварда, что является пятым показателем среди россиян в НХЛ. На четвёртом месте находится экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, за 953 матча сделавший 604 передачи. Таким образом Овечкин сократил отставание от Дацюка до двух передач за карьеру в НХЛ.
На первой строчке списка ассистентов — Сергей Фёдоров, совершивший 696 пасов за 1248 встреч. Второй — Евгений Малкин, форвард «Питтсбурга» на настоящий момент сделал 680 передач за 940 игр. Третье место занимает Сергей Зубов, у него 619 пасов за 1068 матчей.
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