«Баффало» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв дома «Эдмонтон»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на домашнем льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая позволила им прервать 5-матчевую серию поражений.
В составе «Баффало» дублем отметился Дилан Козенс, ещё одна шайба на счету Андерса Бьорка. За «Эдмонтон» две заброшенные шайбы на свой счёт записал Леон Драйзайтль, а его звёздный партнёр по команде Коннор Макдэвид отметился результативным пасом.
В следующем матче «Баффало» примет «Торонто Мэйпл Лифс», а «Эдмонтон» продолжит выездную серию матчем с «Сент-Луисом».
НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бьорк – 22:16' (5x5) 1:1 Драйзайтль (Пульюярви, Ньюджент-Хопкинс) – 24:08' (5x4) 1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 26:57' (5x4) 2:2 Козенс (Каджула) – 33:56' (5x5) 3:2 Козенс (Хиностроза, Писик) – 39:10' (5x5)
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