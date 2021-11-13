«Баффало» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв дома «Эдмонтон»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на домашнем льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая позволила им прервать 5-матчевую серию поражений.

В составе «Баффало» дублем отметился Дилан Козенс, ещё одна шайба на счету Андерса Бьорка. За «Эдмонтон» две заброшенные шайбы на свой счёт записал Леон Драйзайтль, а его звёздный партнёр по команде Коннор Макдэвид отметился результативным пасом.



В следующем матче «Баффало» примет «Торонто Мэйпл Лифс», а «Эдмонтон» продолжит выездную серию матчем с «Сент-Луисом».