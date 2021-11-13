Только два игрока в возрасте 36 лет или старше забивали больше Овечкина в 14 матчах сезона

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 4:3.

За «Коламбус» дублем отметился Шон Курали, а ещё одна шайба на счету Густава Нюквиста, в составе «Вашингтона» же дублем ответил Гарнет Хэтэуэй, также отличились заброшенными шайбами 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его коллега по амплуа Конор Шири, чей точный бросок на предпоследней минуте встречи принёс «столичным» победу.

Для 36-летнего Овечкина заброшенная шайба стала 12-й в 14 матчах нынешнего сезона, что является третьим результатом в истории НХЛ для игроков в возрасте 36 лет или старше. В 2006 году столько же шайб на аналогичном отрезке забросил выступавший за «Торонто» Брэндан Шэнахан. Рекорд же в этой возрастной категории принадлежит Филу Эспозито (сезон-1977/1978) и Дино Сиссарелли (1996/1997) — по 13 шайб.