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«Филадельфия» обыграла «Каролину». «Торонто» одержал волевую победу над «Калгари»

«Филадельфия» обыграла «Каролину». «Торонто» одержал волевую победу над «Калгари»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Торонто» забрасывали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Автором единственной заброшенной шайбы за «Калгари» стал Оливер Чюлингтон.

26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Чюлингтон (Годро) – 44:57' (5x5)   1:1 Нюландер (Керфут) – 52:54' (5x5)   2:1 Мэттьюс (Нюландер) – 62:31' (3x3)

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях сломила сопротивление «Каролины Харрикейнз» — 2:1.

У 21-летнего российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова лишь «-1» по показателю полезности за 19.17 на площадке. Его соотечественник из «Филадельфии» Иван Проворов заработал «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Лоренц (Фаст, Стаал) – 31:14' (5x5)   1:1 Фараби (Лотон, Ристолайнен) – 44:06' (5x5)   1:2 Макьюэн (Браун, Браун) – 50:20' (5x5)
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