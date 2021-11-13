«Филадельфия» обыграла «Каролину». «Торонто» одержал волевую победу над «Калгари»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Торонто» забрасывали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Автором единственной заброшенной шайбы за «Калгари» стал Оливер Чюлингтон.

26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях сломила сопротивление «Каролины Харрикейнз» — 2:1.

У 21-летнего российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова лишь «-1» по показателю полезности за 19.17 на площадке. Его соотечественник из «Филадельфии» Иван Проворов заработал «+1».