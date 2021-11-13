Драйзайтль оторвался от Овечкина в снайперской гонке текущего сезона НХЛ

В НХЛ завершились сразу несколько встреч регулярного чемпионата – «Вашингтон Кэпиталз» в упорном противостоянии победил «Коламбус Блю Джекетс» (4:3), а «Эдмонтон Ойлерз» уступил на выезде «Баффало Сэйбрз» (2:3).

В каждом из этих матчей отличились лидеры снайперской гонки текущего сезона НХЛ. 26-летний немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль, отметившийся дублем, укрепил своё преимущество над преследующим его Александром Овечкиным, которому удалось поразить ворота «Коламбуса».

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Теперь на счету Драйзайтля 16 заброшенных шайб в 13 матчах, а у Овечкина – 12 голов в 14 матчах. Замыкает тройку лучших одно из открытий сезона 24-летний американец из «Анахайм Дакс» Трой Терри (11 голов).