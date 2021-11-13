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Драйзайтль оторвался от Овечкина в снайперской гонке текущего сезона НХЛ

Драйзайтль оторвался от Овечкина в снайперской гонке текущего сезона НХЛ
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В НХЛ завершились сразу несколько встреч регулярного чемпионата – «Вашингтон Кэпиталз» в упорном противостоянии победил «Коламбус Блю Джекетс» (4:3), а «Эдмонтон Ойлерз» уступил на выезде «Баффало Сэйбрз» (2:3).

В каждом из этих матчей отличились лидеры снайперской гонки текущего сезона НХЛ. 26-летний немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль, отметившийся дублем, укрепил своё преимущество над преследующим его Александром Овечкиным, которому удалось поразить ворота «Коламбуса».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Теперь на счету Драйзайтля 16 заброшенных шайб в 13 матчах, а у Овечкина – 12 голов в 14 матчах. Замыкает тройку лучших одно из открытий сезона 24-летний американец из «Анахайм Дакс» Трой Терри (11 голов).

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